Подросток взломал платежный терминал в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали подозреваемого во взломе платёжного терминала в одном из торговых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к взлому терминала причастен 15-летний подросток, состоящий на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

«Подросток уже не первый раз совершает имущественные преступления. В настоящее время сотрудники ювенальной полиции ведут сбор материала для направления его в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением», — сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

Подростка отпустили под поручительство родителей. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».

В прошлом году по области подростки совершили 24 преступления. Больше половины из них — имущественные. Четверых несовершеннолетних направили в специальные образовательные учреждения.