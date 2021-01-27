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    12:32, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Подросток взломал платежный терминал в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали подозреваемого во взломе платёжного терминала в одном из торговых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к взлому терминала причастен 15-летний подросток, состоящий на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

    «Подросток уже не первый раз совершает имущественные преступления. В настоящее время сотрудники ювенальной полиции ведут сбор материала для направления его в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением», — сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

    Подростка отпустили под поручительство родителей. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».

    В прошлом году по области подростки совершили 24 преступления. Больше половины из них — имущественные. Четверых несовершеннолетних направили в специальные образовательные учреждения.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Молодежь
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