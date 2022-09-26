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    23:43, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Подросток выпал из окна 14 этажа в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – От полученных травм он скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 сентября в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что в период с 18:00 до 19:00 с 14 этажа дома №50 по проспекту Назарбаева выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.


    Фото: пресс-служба департамента полиции региона


    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодарская область Происшествия МВД РК Павлодар Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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