23:43, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6
Подросток выпал из окна 14 этажа в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – От полученных травм он скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«25 сентября в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что в период с 18:00 до 19:00 с 14 этажа дома №50 по проспекту Назарбаева выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Фото: пресс-служба департамента полиции региона