РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подросток впал в кому после падения с крыши многоэтажки в Актау

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, сломалась, и ребенок упал вниз, застряв между стенами. Инцидент произошёл в доме №59 в 16 микрорайоне. Подробности сообщили в ДЧС региона и городском акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Как говорят очевидцы, подросток с друзьями играл на крыше недостроенного семиэтажного дома вечером 8 сентября. В какой-то момент под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. Он сорвался, слетев вниз до первого этажа, где застрял между стенами.

    На место прибыли спасатели, которые высвободили пострадавшего и передали его медикам. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали кому второй степени.

    Установлено, что подросток играл с друзьями на крыше без присмотра взрослых.
    По данному факту начата проверка.
    Чиновники отметили, что застройщиком данного ЖК «Адал» является ТОО «Интерьер Строй Актау». Строительство началось в 2020 году. Жилье еще не введено в эксплуатацию.


    Теги:
    Мангистауская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!