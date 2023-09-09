Подросток впал в кому после падения с крыши многоэтажки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, сломалась, и ребенок упал вниз, застряв между стенами. Инцидент произошёл в доме №59 в 16 микрорайоне. Подробности сообщили в ДЧС региона и городском акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как говорят очевидцы, подросток с друзьями играл на крыше недостроенного семиэтажного дома вечером 8 сентября. В какой-то момент под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. Он сорвался, слетев вниз до первого этажа, где застрял между стенами.

На место прибыли спасатели, которые высвободили пострадавшего и передали его медикам. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали кому второй степени.

Установлено, что подросток играл с друзьями на крыше без присмотра взрослых.

По данному факту начата проверка.

Чиновники отметили, что застройщиком данного ЖК «Адал» является ТОО «Интерьер Строй Актау». Строительство началось в 2020 году. Жилье еще не введено в эксплуатацию.