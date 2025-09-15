Подросток вместе с лошадью упал в 5-метровую яму в Шымкенте
Школьника извлекли с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для осмотра, передает корреспондент агентства Kazinform.
В жилом массиве Алтынтобе Абайского района Шымкента 13-летний подросток вместе с лошадью по неосторожности провалился в яму глубиной около 5 метров. Инцидент произошел сегодня днем, когда мальчик катался верхом на коне.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы. На место оперативно выехали спасатели.
— Подростка извлекли с помощью альпинистского снаряжения. Он находился в сознании, без видимых травм и был передан медикам для осмотра, — сообщили в ДЧС Шымкента.
Для спасения лошади потребовалась тяжелая техника. Животное было аккуратно поднято автокраном и возвращено хозяину.
