21 Июля 2022 22:22

Подросток утонул в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На реке Барбастау, в районе поселка Жаңа Өмір Теректинского района, при купании в необорудованном месте утонул 15-летний мальчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Западно-Казахстанской области.

Трагедия произошла 20 июля, информация на пульт спасателей поступила в 17:46.

В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что два мальчика, ученики Чаганской средней школы пришли к реке Барбастау, которая расположена в 500 метрах от поселка Жаңа Өмір, оба умели плавать. Во время купания один из них решил поплыть до середины реки, глубина которой составляет около шести метров. Однако из-за низкой температуры воды, у подростка начались судороги и он начал тонуть. Второй мальчик попытался спасти его, однако у него не получилось.

В 19:00 тело мальчика было найдено спасателями и извлечено из воды.