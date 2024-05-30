Подросток утонул в запрещенном для купания месте в Атырауской области

В Атырауской области 15-летний подросток утонул в канале, передает корреспондент агентства Кazinform.

Трагический случай произошел 29 мая.

- Подросток нырнул в запрещенное место канала «Жіңішке» в устье реки Шароновка, которая проходит через село Нуржау Курмангазинского района. Установлено, что около 17:07 по местному времени подросток 2008 года рождения утонул во время купания в канале глубиной 3 метра. В результате проведенных подводных поисковых работ в 19:05 силами сотрудников ДЧС и местных жителей тело подростка вытащили из воды, - сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Отмечается, купальный сезон в Атырауской области еще не начался.

По словам начальника Управления гражданской защиты областного департамента по чрезвычайным ситуациям Бахыта Абланова, срок купания в этом году переносится на 15 июня.