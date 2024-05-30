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    17:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Подросток утонул в запрещенном для купания месте в Атырауской области

    Подросток утонул в запрещенном для купания месте в Атырауской области
    Фото: pixabay

    В Атырауской области 15-летний подросток утонул в канале, передает корреспондент агентства Кazinform.

    Трагический случай произошел 29 мая.

    - Подросток нырнул в запрещенное место канала «Жіңішке» в устье реки Шароновка, которая проходит через село Нуржау Курмангазинского района. Установлено, что около 17:07 по местному времени подросток 2008 года рождения утонул во время купания в канале глубиной 3 метра. В результате проведенных подводных поисковых работ в 19:05 силами сотрудников ДЧС и местных жителей тело подростка вытащили из воды, - сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Отмечается, купальный сезон в Атырауской области еще не начался.

    По словам начальника Управления гражданской защиты областного департамента по чрезвычайным ситуациям Бахыта Абланова, срок купания в этом году переносится на 15 июня.

    - Уровень воды в реке Жайык еще не стабилизировался. В это время течение воды очень опасно для человеческой жизни. Распоряжением акима области утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности в купальный сезон. 17 апреля Департаментом юстиции зарегистрировано постановление «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Атырауской области». В соответствии с постановлением на территории области установлено 46 мест отдыха, из них  27 мест оснащены спасательным оборудованием, спасателями, медицинскими пунктами. Выделены средства. В целом, количество мест отдыха на купальный сезон увеличилось на 85%, - сообщил Бахыт Абланов.

    Теги:
    Атырауская область Дети Происшествия, ЧС Общество Безопасность Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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