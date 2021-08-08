Подросток утонул в водохранилище в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 7 августа в селе Первомайка Шемонайхинского района утонул мальчик, 2006 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.
Подросток находился на Комсомольском водохранилище с тремя друзьями. Во время купания он заплыл далеко вглубь и, не рассчитав свои силы, начал тонуть. Друзья, испугавшись, побежали домой за родителями, которые обратились за помощью в полицию. На место происшествия прибыл участковый, однако уже было слишком поздно подросток погиб.
ДЧС ВКО просит граждан, отдыхая на воде, соблюдать правила поведения и меры безопасности .
Что делать, если кто-то тонет:
· обратитесь за помощью к спасателям или другим людям, если они есть рядом
· бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце
· если вы плаваете хорошо и уверены в своих силах, постарайтесь добраться до человека
· обхватите его сзади за плечи и постарайтесь избежать попыток ухватиться за вас, которые будет предпринимать паникующий тонущий человек. Плывите с ним обратно
· если же утопающий без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. По возможности приступите к оказанию первой помощи.
При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.
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