Подросток утонул в водохранилище в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 7 августа в селе Первомайка Шемонайхинского района утонул мальчик, 2006 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

Подросток находился на Комсомольском водохранилище с тремя друзьями. Во время купания он заплыл далеко вглубь и, не рассчитав свои силы, начал тонуть. Друзья, испугавшись, побежали домой за родителями, которые обратились за помощью в полицию. На место происшествия прибыл участковый, однако уже было слишком поздно подросток погиб.

ДЧС ВКО просит граждан, отдыхая на воде, соблюдать правила поведения и меры безопасности .

Что делать, если кто-то тонет:

· обратитесь за помощью к спасателям или другим людям, если они есть рядом

· бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце

· если вы плаваете хорошо и уверены в своих силах, постарайтесь добраться до человека

· обхватите его сзади за плечи и постарайтесь избежать попыток ухватиться за вас, которые будет предпринимать паникующий тонущий человек. Плывите с ним обратно

· если же утопающий без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. По возможности приступите к оказанию первой помощи.

При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.