+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 16 °С
USD 414.13 EUR 451.40
RUB 5.80 CNY 58.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подросток утонул в Сырдарье

26 Мая 2020 02:38
Поделиться:
Подросток утонул в Сырдарье

ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Жалагашском районе Кызылординской области 17-летний подросток утонул в реке Сырдарья, передает МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел примерно в 17:00 часов по местному времени. Юноша купался в неразрешеном месте.

«На место происшествия были отправлены пять спасателей, одна машина и одна лодка. Спасатели оперативно приступили к действиям. Бездыханное тело подростка извлекли из воды около 18:49», - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.

С начала года в области утонули восемь человек, в том числе один подросток, двое детей. В ппрошлом году в регионе в воде погибли 26 человек, из них 10 детей.

Спасатели еще раз призвали граждан строго соблюдать меры безопасности на воде.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив