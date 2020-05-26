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вчера 23:50
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Подросток утонул в Сырдарье
ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Жалагашском районе Кызылординской области 17-летний подросток утонул в реке Сырдарья, передает МИА «Казинформ».
Трагический случай произошел примерно в 17:00 часов по местному времени. Юноша купался в неразрешеном месте.
«На место происшествия были отправлены пять спасателей, одна машина и одна лодка. Спасатели оперативно приступили к действиям. Бездыханное тело подростка извлекли из воды около 18:49», - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.
С начала года в области утонули восемь человек, в том числе один подросток, двое детей. В ппрошлом году в регионе в воде погибли 26 человек, из них 10 детей.
Спасатели еще раз призвали граждан строго соблюдать меры безопасности на воде.
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