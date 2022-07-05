5 Июля 2022 13:17

Подросток утонул в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В выходные дни на реке Есиль в столице утонул подросток. Об этом сообщили в департаменте полиции города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выходные дни на набережной реки Есиль со стороны проспекта Туран утонул подросток. Установлено, что несовершеннолетний утонул, купаясь с друзьями. По данному факту проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДП отмечают, что полицейские города Нур-Султана совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям организовали мобильные группы патрулирования мест купания и коммунальных пляжей.

«Данная мобильная группа в целях предупреждения гибели людей проводит обследование водных объектов, предупреждает граждан соблюдать правила плавания, не допускать попадания несовершеннолетних в воду без присмотра взрослых. На территории столицы все патрульные автомобили оснащены спасательными средствами», - добавили в ДП.

Вместе с тем полицейские призывают граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.