Подросток утонул в селе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В одном из сел Атырауской области в канале утонул пятнадцатилетний подросток. С начала года это уже третий случай гибели в регионе людей в воде. Двое утонувших - подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, трагический случай произошел накануне вечером в селе Нуржау Курмангазинского района. Подростки купались в одном из каналов реки Шароновка в необорудованном для этого месте. Глубина канала, в котором утонул мальчик 2008 года рождения, три метра. Тело утонувшего сотрудниками ДЧС совместно с жителями села из воды извлечено. С начала года это третий случай гибели людей в воде. Двое утонувших - подростки,

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области напоминает о правилах безопасности на воде. Осторожно спуститесь в воду. Позвольте вашему телу адаптироваться. Купайтесь 10-15 минут, не доводя себя до озноба. В случае онемениях конечностей-не плывите, а старайтесь оставаться на поверхности воды и призовите находящихся рядом людей на помощь. Не заходите на глубину выше талии, если не умеете плавать.