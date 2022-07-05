5 Июля 2022 22:00

Подросток утонул в реке в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 16-летний подросток утонул в Житикаре, купаясь в необорудованном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Происшествие случилось 1 июля. Житель города, подросток 2006 года рождения утонул в реке Шортанды. Водолазы оперативно-спасательного отряда извлекли его тело в 13:10»,- сообщили в ДЧС области.

Как оказалось, подросток купался в необорудованном месте.

С начала лета территориальными подразделениями, местными исполнительными органами и полицейскими проводится патрулирование в местах массового отдыха на водоемах и стихийных пляжах.

«Выявлено 29 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 85 тыс. тенге. В прошедшие выходные дни к административной ответственности за купание в запрещенных местах привлечены 2 физических лица на общую сумму более 21 тыс. тенге»,- добавили в ДЧС.