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Подросток утонул в реке Урал в Атырауской области

3 Августа 2021 18:30
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Подросток утонул в реке Урал в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в реке Урал утонул подросток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Трагическое происшествие произошло в пригородном поселке Томарлы. Утонувшему подростку было чуть более 16 лет. Он купался в неподготовленном для этого месте. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области оперативно прибыли к месту трагедии, приступив к поисково-спасательным работам. Тело утонувшего было обнаружено и извлечено, после чего передано сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

С начала года в водоемах Атырауской области зарегистрирована гибель 21 человека, из которых 7 детей, спасено 3 человека (из них 2 детей).
«Как показывает анализ, тонут те люди, которые купаются в запрещенных местах, где сильное подводное течение, которые игнорируют правила безопасности, ведут себя беспечно, переоценивают свои силы и возможности. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области делают все возможное, чтобы достучаться до каждого, предупреждая о соблюдении правил безопасности на воде. Ежедневно проводится агитационно-массовая работа, направленная на профилактику соблюдения безопасности людей при купании на водоемах. Круглосуточное дежурство осуществляют три водно-спасательные станции в городе Атырау, Жылыойском и Курмангазинском районах. С начала купального сезона спасателями проведено 356 профилактических рейдов, из них совместно с сотрудниками полиции -218.
Сотрудниками департамента полиции нарушителям, которые купались в неустановленных местах, выписано 369 протоколов»,- рассказали в пресс-службе ДЧС области.
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#Атырауская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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