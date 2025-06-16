16-летний подросток утонул в Карагандинской области

— Подросток 2009 года рождения утонул в карьере. Трагедия произошла в запрещённом для купания месте, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Как стало известно, погибший вместе с двумя друзьями пришел купаться на данный водоем. Но он не умел плавать.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах. А также воздержаться от купания без навыков плавания в ночное время.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Казахстане утонули пять человек.