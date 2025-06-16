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    15:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    16-летний подросток утонул в Карагандинской области

    Несчастный случай произошел в карьере за улицей Таймырская в районе Сортировки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    16-летний подросток утонул в Карагандинской области
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    — Подросток 2009 года рождения утонул в карьере. Трагедия произошла в запрещённом для купания месте, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Как стало известно, погибший вместе с двумя друзьями пришел купаться на данный водоем. Но он не умел плавать.

    На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

    Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах. А также воздержаться от купания без навыков плавания в ночное время.

    Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Казахстане утонули пять человек.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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