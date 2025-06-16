15:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5
16-летний подросток утонул в Карагандинской области
Несчастный случай произошел в карьере за улицей Таймырская в районе Сортировки, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Подросток 2009 года рождения утонул в карьере. Трагедия произошла в запрещённом для купания месте, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Как стало известно, погибший вместе с двумя друзьями пришел купаться на данный водоем. Но он не умел плавать.
На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных местах. А также воздержаться от купания без навыков плавания в ночное время.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Казахстане утонули пять человек.