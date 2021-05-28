Подросток утонул в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вечером на одном из водоемов города Караганды утонул 17-летний подросток. Его тело спасатели нашли через два часа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

27 мая в 17:45 на водоеме между Юго-Востоком и микрорайоном «Голубые пруды» города Караганды утонул 17-летний мальчик. Спустя два часа его тело обнаружила и извлекла из воды водно-спасательная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

ДЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:

- купаться в необорудованных местах;

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- подавать крики ложной тревоги;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.