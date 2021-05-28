Подросток утонул в Караганде
27 мая в 17:45 на водоеме между Юго-Востоком и микрорайоном «Голубые пруды» города Караганды утонул 17-летний мальчик. Спустя два часа его тело обнаружила и извлекла из воды водно-спасательная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
ДЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:
- купаться в необорудованных местах;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
- подавать крики ложной тревоги;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.