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    21:18, 27 Май 2021 | GMT +6

    Подросток утонул в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вечером на одном из водоемов города Караганды утонул 17-летний подросток. Его тело спасатели нашли через два часа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    27 мая в 17:45 на водоеме между Юго-Востоком и микрорайоном «Голубые пруды» города Караганды утонул 17-летний мальчик. Спустя два часа его тело обнаружила и извлекла из воды водно-спасательная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

    ДЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:

    - купаться в необорудованных местах;

    - входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - загрязнять и засорять водоемы;

    - оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

    - подавать крики ложной тревоги;

    - взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

    - входить в воду детям без сопровождения взрослых.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Карагандинская область Общество Происшествия
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