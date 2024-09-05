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    01:05, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Подросток устроил стрельбу в школе США, пострадали 30 человек

    Подросток устроил стрельбу в школе США, пострадали 30 человек
    Скриншот

    Школьник открыл стрельбу в школе США в результате которой пострадало около 30 человек, есть погибшие, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CNN.

    Инцидент со стрельбой произошел в среду утром в средней школе Апалачи в городе Уиндер округа Барроу, штат Джорджия. Стрелком предположительно был 14-летний подросток, но не известно, являлся ли он учеником этой школы. По данным правоохранительных органов, подозреваемый жив и находится под стражей.

    Шериф округа Барроу Джад Смит на пресс-конференции на месте происшествия сообщил, что власти получили звонок о действующем стрелке около 9:30 часов утра. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Идет расследование. О количестве жертв не сообщалось.

     

     

    Вместе с тем, стало известно, что в результате стрельбы погибли четыре человека. Еще девять были доставлены в больницы с различными травмами.

    Источники в правоохранительных органах сообщили, что всего пострадали около 30 человек. Однако, неясно, сколько из них в результате огнестрельных ранений.

    Возле школы находились по меньшей мере пять машин скорой помощи и большое количество полицейских, а также один медицинский вертолет для госпитализации тяжелораненых с места происшествия. Персонал и ученики школы были эвакуированы из учебного заведения и находились на футбольном поле.

    В качестве меры предосторожности полиция была направлена во все средние школы округа, однако сообщений о дополнительных инцидентах или происшествиях не поступало.

    Белый дом сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован об инциденте, который предложил федеральную поддержку государственным и местным чиновникам.

    Генеральный прокурор Меррик Гарланд также заявил, что Министерство юстиции США «готово» оказать поддержку обществу после стрельбы.

    По данным Бюро переписи населения США по состоянию на 2020 год, в Уиндере проживало около 18338 человек. Школьная система округа Барроу является 24-й по величине в штате, которая обслуживает около 15340 учеников, 1932 из которых обучаются в средней школе Апалачи.

     

    Теги:
    Происшествия Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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