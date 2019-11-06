Подросток упал с обрыва у реки Есиль в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 14-летний подросток упал с обрыва на берегу реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел в десятом часу вечера. Подросток с другом прогуливался по берегу, не заметил обрыв, оступился и упал. Его друг сообщил о случившемся полицейским, которые дежурили в парке Победы.

«Мы проинформировали Центр оперативного управления. На помощь отправили ближайшие экипажи автопатрулей. Обрыв был резкий. Сразу найти нам его не удалось», - рассказал старшина полиции Айдарбек Кеншинбаев.

По крутому склону Нурлан Кокабаев и Каир Сыздыков спустились с 30-метровой высоты к берегу. В темноте, освещая путь фонариком, нашли подростка. С помощью аркана подняли его наверх.

Прибывшие врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь. Мальчика передали родителям.