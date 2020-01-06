Подросток упал с аттракциона на Кок-Тобе: начато досудебное расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские начали досудебное расследование после падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе досудебного расследования установлено, что 14-летний гр. Ф. 2 января, находясь на территории парка «Кок-Тобе», при осуществлении прыжка на аттракционе «Катапульта» вылетел из ремней безопасности и приземлился на землю, отчего получил переломы конечностей рук и ног. Родственники мальчика, потерпевшая сторона по данному обстоятельству заявили, что претензий ни к кому не имеют, ссылаясь на то, что мальчик сам по своей неосторожности выпал с аттракциона», - отметили в полиции.

Несмотря на показания потерпевшей стороны, в управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения предусмотренного статьей «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РК.

Напомним, в соцсетях появилось видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе в Алматы.

Позже о его состоянии рассказали медики.