Подросток упал с аттракциона на Кок-Тобе: начато досудебное расследование
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские начали досудебное расследование после падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе досудебного расследования установлено, что 14-летний гр. Ф. 2 января, находясь на территории парка «Кок-Тобе», при осуществлении прыжка на аттракционе «Катапульта» вылетел из ремней безопасности и приземлился на землю, отчего получил переломы конечностей рук и ног. Родственники мальчика, потерпевшая сторона по данному обстоятельству заявили, что претензий ни к кому не имеют, ссылаясь на то, что мальчик сам по своей неосторожности выпал с аттракциона», - отметили в полиции.
Несмотря на показания потерпевшей стороны, в управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения предусмотренного статьей «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РК.
Напомним, в соцсетях появилось видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе в Алматы.
Позже о его состоянии рассказали медики.
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