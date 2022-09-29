Подросток упал с 18-го этажа жилого дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подросток скончался в результате падения с 18-го этажа жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

«В результате падения из окна квартиры на 18-м этаже скончался подросток, 2007 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства», - говорится в сообщении департамента полиции города Алматы.

Назначена экспертиза.









Фото: polisia.kz















