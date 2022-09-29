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    12:17, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Подросток упал с 18-го этажа жилого дома в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подросток скончался в результате падения с 18-го этажа жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

    «В результате падения из окна квартиры на 18-м этаже скончался подросток, 2007 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства», - говорится в сообщении департамента полиции города Алматы.

    Назначена экспертиза.



    Фото: polisia.kz






    Теги:
    Алматы МВД РК Правоохранительные органы
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