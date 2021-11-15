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Подросток угнал машину в Нур-Султане

15 Ноября 2021 19:11
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Подросток угнал машину в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в дежурную часть управления полиции района Сарыарка поступило сообщение о том, что в ночное время со двора по улице Байсеитова была угнана автомашина «ВАЗ-2112» с иностранными номерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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В ходе расследования установлено, что хозяин авто, заходя домой, забыл закрыть машину и к тому же оставил ключи в замке зажигания. Этим обстоятельством воспользовался проходивший мимо 17-летний подросток. Заметив транспортное средство с ключом в замке зажигания, юноша дернул за ручку машины и открыв дверь, проник в салон. Заведя машину, парень выехал со двора и уехал. Но далеко уехать не получилось. Угнанное авто заглохло у парковки ТД «Астықжан» по улице Бейсекова. Оставив машину, молодой человек ушел.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции. Ведется следствие.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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