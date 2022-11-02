Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области

2 Ноября 2022, 19:00

2 Ноября 2022, 19:00

Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедией закончилось намерение несовершеннолетнего жителя жамбылского села покатать сверстников на машине отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вечером 1 ноября, в 21:30 часов, на первом километре автодороги Тараз – село Айша-биби произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - 15-летний подросток, двигаясь от села в направлении города Тараза, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом».

Помимо несовершеннолетнего водителя, в машине находились еще трое подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу, уточнили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Установлено, что мальчик без разрешения родителей взял из дома ключи от автомобиля, принадлежащего отцу.

В ведомстве отметили, что статья 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Департамент полиции Жамбылской области напоминает родителям о необходимости проводить профилактические беседы со своими детьми о недопустимости нарушений законодательства Республики Казахстан», - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.