Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подросток угнал автомобиль со двора многоквартирного дома в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 августа наряд полка патрульной полиции УП города Караганды нес службу в одном из жилых районов города. Полицейские обратили внимание на автомобиль, неуверенно следовавший по улице: он то набирал скорость, то останавливался. Это показалось полицейским подозрительным. Патрульные задержали транспортное средство, за рулем которого находился 17-летний подросток.

«Молодой человек признался, что только что угнал автомобиль со двора многоквартирного дома. Похищенная машина возвращена владельцу», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ведется расследование.