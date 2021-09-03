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Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде

3 Сентября 2021 16:21
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Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подросток угнал автомобиль со двора многоквартирного дома в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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27 августа наряд полка патрульной полиции УП города Караганды нес службу в одном из жилых районов города. Полицейские обратили внимание на автомобиль, неуверенно следовавший по улице: он то набирал скорость, то останавливался. Это показалось полицейским подозрительным. Патрульные задержали транспортное средство, за рулем которого находился 17-летний подросток.

«Молодой человек признался, что только что угнал автомобиль со двора многоквартирного дома. Похищенная машина возвращена владельцу», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Криминал  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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