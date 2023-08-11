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    16:53, 11 Август 2023 | GMT +6

    Подросток спас тонущего мальчика в Карагандинской области

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    Фото: gov.kz
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Восьмиклассник школы-лицея № 9 города Темиртау Арман Максимов спас ребёнка, тонущего в техническом канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

    Первого августа в 16:50 спасателям поступило сообщение о том, что тонет ребёнок. Они тут же выехали к месту происшествия. Но ещё до их прибытия тонущего спас проходивший рядом с каналом восьмиклассник Арман Максимов.

    – Мы с друзьями шли вдоль канала, и я услышал странные звуки. Ко мне подбежали два незнакомых мальчика и спросили: «Плавать умеешь? Там человек тонет», – рассказывает Арман. Увидев тонущего, подросток сразу же прыгнул в воду.

    – Я прыгнул прямо в тапочках. Вытолкнул его ногами на берег. И сам еле выбрался, – вспоминает герой. – Страшно не было: я не думал в тот момент об опасности.

    У берега спасённого подхватили друзья Армана. На вид ему было около 12–13 лет. Придя в себя, мальчик схватил свои вещи и скрылся в неизвестном направлении. Его личность установить не удалось.

    Арман признаётся, что научился плавать всего два года назад.

    За смелость, грамотные действия и проявленный героизм при спасении утопающего ДЧС Карагандинской области отправил в Министерство по ЧС
    представление для поощрения Армана Максимова ведомственной наградой.


    Теги:
    Спасение Карагандинская область Происшествия Происшествия, ЧС
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