Подросток спас пытавшегося совершить суицид мужчину в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области учащийся 11 класса специализированного лицея «Арыстан» спас мужчину, спрыгнувшего с моста в реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сведениям департамента полиции региона лицеист Мирас Бейсен став свидетелем того, как мужчина спрыгнул с моста, спас последнего от верной гибели.
«Мирас не растерялся, сказав другу звонить в полицию и скорую, побежал вниз к реке, не испугавшись бурного течения, зашел в реку и вытащил мужчину на берег, не допустив его гибели. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.105 ч. 1 УК РК (доведение до самоубийства). В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством спрыгнув с моста в реку г. Талгар», - сообщили стражи порядка.
В результате потерпевший сломал ногу. Кроме того, у него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
«Причину попытки самоубийства не объяснил», - добавили в полиции.
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