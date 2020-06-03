Подросток спас пытавшегося совершить суицид мужчину в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области учащийся 11 класса специализированного лицея «Арыстан» спас мужчину, спрыгнувшего с моста в реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям департамента полиции региона лицеист Мирас Бейсен став свидетелем того, как мужчина спрыгнул с моста, спас последнего от верной гибели.

«Мирас не растерялся, сказав другу звонить в полицию и скорую, побежал вниз к реке, не испугавшись бурного течения, зашел в реку и вытащил мужчину на берег, не допустив его гибели. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.105 ч. 1 УК РК (доведение до самоубийства). В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством спрыгнув с моста в реку г. Талгар», - сообщили стражи порядка.

В результате потерпевший сломал ногу. Кроме того, у него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

«Причину попытки самоубийства не объяснил», - добавили в полиции.



