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Подросток совершил смертельный наезд на пешехода в Кызылорде

6 Января 2019 16:29 89
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Подросток совершил смертельный наезд на пешехода в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подросток сбил насмерть пешехода в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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В пресс-службе сообщили, что автомобиль принадлежит матери подростка. 28 декабря 2018 года он без ведома родителя выехал на машине в город и допустил наезд на пешехода.

«После он самостоятельно доставил пострадавшего в больницу, который от полученных травм скончался 1 января этого года. Подросток вину свою признает в полном объеме, на время следствия он отдан под присмотр матери», - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев. 

Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится досудебное расследование.

Кроме того в отношении владельца автомобиля начато досудебное производство по факту допуска к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления. Расследование находится на контроле МВД.

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Кызылординская область,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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