Подросток сорвался со скалы в Актау

В Актау 12-летний мальчик упал с каменной тропы высотой 3-4 метра, передает агентство Kazinform.

По данным пресс-службы ДЧС, инцидент произошел возле гостиницы, расположенной на берегу моря в микрорайоне 4А.

— Вызов поступил в 11:31. Подросток 2012 года рождения упал со скалы за отелем «Каспиан Ривера». Вместе с сотрудниками полиции мы подняли пострадавшего подростка на носилки и донесли его до машины скорой помощи, — рассказали спасатели.

По словам врачей, состояние ребенка стабильное. В настоящее время он находится на лечении в травматологическом отделении.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform