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    02:32, 29 Май 2024 | GMT +6

    Подросток сорвался со скалы в Актау

    Ақтауда жеткіншек жартастан құлап кетті
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    В Актау 12-летний мальчик упал с каменной тропы высотой 3-4 метра, передает агентство Kazinform.

    По данным пресс-службы ДЧС, инцидент произошел возле гостиницы, расположенной на берегу моря в микрорайоне 4А.

    — Вызов поступил в 11:31. Подросток 2012 года рождения упал со скалы за отелем «Каспиан Ривера». Вместе с сотрудниками полиции мы подняли пострадавшего подростка на носилки и донесли его до машины скорой помощи, — рассказали спасатели.

    По словам врачей, состояние ребенка стабильное. В настоящее время он находится на лечении в травматологическом отделении. 

    Ақтауда жеткіншек жартастан құлап кетті
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    — Команда скорой помощи оперативно прибыла на место и доставила ребенка в Мангистаускую областную детскую больницу. Мы сделали компьютерную томографию головного мозга. У подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Больной находится под наблюдением, — сообщил пресс-секретарь департамента здравоохранения.

    Теги:
    ДЧС Дети Актау Происшествия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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