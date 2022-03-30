Подросток сорвал «стоп-кран» поезда из-за опоздания отца на станции в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел на станции «Атбасар» в Акмолинской области при отправлении пассажирского поезда сообщением «Нур-Султан-Аркалык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Отец 13-летнего мальчика во время стоянки вышел из вагона и не успел вернуться до отправления поезда. Испугавшийся подросток сорвал «стоп-кран», чтобы остановить железнодорожный транспорт», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, в отношении отца мальчика составлен административный протокол по ст. 560 КоАП РК «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и наложен штраф 5 МРП.

«С начала года в департаменте зарегистрировано 367 фактов экстренного торможения, в том числе 12 случаев срывов стоп-крана», - добавил полковник полиции.

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