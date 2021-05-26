Подросток сломал светофор в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал «102» в 19.37 часов поступила информация о том, что по ул. Карасай батыра возле магазина «Забава» неизвестный ломает пешеходный светофор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Момент совершения хулиганства попал в обзор камер видеонаблюдений Центра оперативного управления, где инспекторам полиции удалось отследить пути следования юноши и задержать его по «горячим следам».

Им оказался 15-летний школьник столицы. Несовершеннолетний доставлен в УП района «Сарыарка», куда были приглашены родители подростка.

После проведения профилактической беседы, в отношении законного представителя было возбуждено административное производство по статье 435 КРКобАП. Материал был передан в Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султана для принятия решения.

Департамент полиции столицы напоминает об ответственности за совершение хулиганских действий и порчу имущества.



