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Подросток скончался от отравления угарным газом в Шымкенте

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 07:50
Подросток скончался от отравления угарным газом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 15-летний подросток и его 12-летний брат отравились угарным газом в одном из домов по улице Еримбетова в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Как сообщили в Шымкентском производственном филиале «КазТрансГазАймак», 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, а его брат скончался на месте. Прибывшая на место трагедии аварийная бригада выявила множество нарушений.

«Дымоход проточного водонагревателя выведен через стену на улицу на уровне стены и заглушен полиэтиленовым пакетом. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Договор на ТО ВДГО отсутствует», — говорится в сообщении газоснабжающей компании.

Ранее в Абайской области из-за неправильной эксплуатации печи получили отравление двое взрослых и ребенок.


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