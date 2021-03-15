Подросток с колотыми ранами доставлен в костанайскую больницу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Конфликт между двумя подростками перерос в драку и один из них получил от другого колотые ранения в брюшную полость. Данный факт подтвердили в управлении здравоохранения и департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полиции, 13 марта 2021 года в детскую областную больницу доставлен несовершеннолетний 15-летний подросток, которому были нанесены телесные повреждения.

«Полицией установлен 15-летний подросток, который в результате конфликта нанес подростку непроникающее ранение. По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия»,- сообщили в департаменте полиции.

Факт ранения подростка подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. Раненым оказалось подросток, ученик 8 класса академичного лицея.

«Поступил в 21.40. Доставлен скорой помощью, произошёл конфликт с подростками. Диагноз - колотые раны брюшной стенки, не проникающие ранения. Проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. Находится в отделении хирургии. Состояние стабильное. Средней степени тяжести»,- прокомментировала пресс-секретарь облздрава Ксения Жилкибаева.

Полицией начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.