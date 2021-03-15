РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:58, 15 Март 2021 | GMT +6

    Подросток с колотыми ранами доставлен в костанайскую больницу

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Конфликт между двумя подростками перерос в драку и один из них получил от другого колотые ранения в брюшную полость. Данный факт подтвердили в управлении здравоохранения и департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации полиции, 13 марта 2021 года в детскую областную больницу доставлен несовершеннолетний 15-летний подросток, которому были нанесены телесные повреждения.

    «Полицией установлен 15-летний подросток, который в результате конфликта нанес подростку непроникающее ранение. По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия»,- сообщили в департаменте полиции.

    Факт ранения подростка подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. Раненым оказалось подросток, ученик 8 класса академичного лицея.

    «Поступил в 21.40. Доставлен скорой помощью, произошёл конфликт с подростками. Диагноз - колотые раны брюшной стенки, не проникающие ранения. Проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. Находится в отделении хирургии. Состояние стабильное. Средней степени тяжести»,- прокомментировала пресс-секретарь облздрава Ксения Жилкибаева.

    Полицией начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!