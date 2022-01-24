Подросток разъезжал на угнанном автомобиле по Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Угнанный в Зерендинском районе автомобиль попал в объектив камер видеонаблюдения областного центра. За рулем автомобиля находился 15-летний житель Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило заявление 44-летней жительницы села Акколь о том, что 19 января в период с 19:00 до 20:50 неизвестным лицом со двора дома совершен угон автомашины марки «Мазда-626». Сумма ущерба составила 1 млн тенге.

«Информация об угоне транспортного средства незамедлительно была передана всем нарядам, а также дежурным частям соседних территориальных подразделений полиции. После того, как сигнал об угоне поступил на пульт «102», параллельно с патрульными полицейскими к поисковым мероприятиям подключились операторы видеонаблюдения Центра оперативного управления города Кокшетау», – рассказали в ведомстве.

Вскоре инспектор-дежурный видеонаблюдения капитан полиции Талгат Есеналин, заметив схожий по описанию автомобиль в областном центре, передал эту информацию экипажам батальона патрульной полиции. Экипажем автопатруля «Аскер 2» капитаном полиции Аканом Абилкаировым и лейтенантом полиции Амиром Казеновым на пересечении пр. Назарбаева и Абылай-хана в Кокшетау был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 15-летний житель областного центра.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль водворен на штраф-стоянку. Избрана мера процессуального принуждения «поручительство родителей», - добавили в ведомстве.