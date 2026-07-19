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    Подросток провалилась в четырехметровый колодец в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане 14-летняя девочка упала в открытый колодец глубиной около четырех метров. На помощь ребенку первыми прибыли сотрудники патрульной полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    кадр из видео

    По информации полиции, после поступившего сообщения на место незамедлительно прибыли экипажи роты патрульной полиции «Беркут-163» и «Беркут-164».

    Как выяснилось, две несовершеннолетние сестры бежали за котенком. В какой-то момент подросток не заметила открытый колодец и сорвалась вниз. Ее 12-летняя сестра сразу сообщила о случившемся полицейским.

    Не теряя времени, сотрудники полиции успокоили ребенка, опустили в колодец трос и, поддерживая с девочкой постоянную связь, помогли ей выбраться на поверхность.

    — Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских ребенка удалось спасти. После этого девочку передали бригаде скорой медицинской помощи. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщили в полиции.

    Кроме того, участковые инспекторы полиции внесли предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Также с родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в ночное время и необходимости усилить контроль за их безопасностью.

    Ранее сообщалось, что семилетний ребенок попал в больницу после падения в колодец в Экибастузе.

    Спасение Полиция Несовершеннолетние Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор