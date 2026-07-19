Подросток провалилась в четырехметровый колодец в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 14-летняя девочка упала в открытый колодец глубиной около четырех метров. На помощь ребенку первыми прибыли сотрудники патрульной полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации полиции, после поступившего сообщения на место незамедлительно прибыли экипажи роты патрульной полиции «Беркут-163» и «Беркут-164».

Как выяснилось, две несовершеннолетние сестры бежали за котенком. В какой-то момент подросток не заметила открытый колодец и сорвалась вниз. Ее 12-летняя сестра сразу сообщила о случившемся полицейским.

Не теряя времени, сотрудники полиции успокоили ребенка, опустили в колодец трос и, поддерживая с девочкой постоянную связь, помогли ей выбраться на поверхность.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских ребенка удалось спасти. После этого девочку передали бригаде скорой медицинской помощи. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщили в полиции.

Кроме того, участковые инспекторы полиции внесли предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Также с родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в ночное время и необходимости усилить контроль за их безопасностью.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок попал в больницу после падения в колодец в Экибастузе.