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Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО
17 Октября 2022, 07:45

Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мальчика санавиацией транспортировали в областную детскую больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Случай произошел четвертого октября в селе Ханордасы Бокейординского района. 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение. По информации пресс-службы управления здравоохранения, у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.

«Общее состояние стабильно тяжелое. Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать случай позже.


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