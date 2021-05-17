Подросток получил ножевое ранение в групповой драке в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Подросток получил ножевое ранение в результате групповой драки в Кызылорде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во дворе одного из многоквартирных домов в Кызылорде между подростками возникла ссора, которая переросла в групповую драку. Стражи порядка доставили в полицию 14 ее участников. В результате драки один из подростков получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас его жизнь вне опасности.

В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям остальных участников драки будет дана правовая оценка. По факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хулиганство с применением холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью«.

В отношении родителей подростков в соответствии части 3 статьи 127 КоАП РК «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения» рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Полиция напоминает родителям: в ночное время несовершеннолетние дети не должны находиться вне дома без сопровождения взрослых. Безнадзорность может стать причиной несчастного случая с подростками или совершения ими правонарушения. Стражи порядка отмечают о необходимости усиления контроля и ответственности за детьми и усилению мер по их безопасности.