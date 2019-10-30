Подросток погиб в ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате столкновения двух автомобилей в Караганде погиб 1 подросток. Еще 5 человек с различными травмами были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 октября около 12:00 часов на пересечении улиц 15-я магистраль и Методическая города Караганды 46-летний водитель автомашины «ГАЗель», по предварительным данным, двигаясь по улице 15-я магистраль, при совершении поворота налево в сторону улицы Методическая, не уступил дорогу автомашине «ВАЗ» под управлением 21-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 17-летний пассажир автомашины «ВАЗ» скончался на месте, а также 4 пассажира и водитель автомашины «ВАЗ» госпитализированы.

«В результате столкновения автомашины «ГАЗель» и автомашины «ВАЗ» погиб парень, 2002 г.р., четверо пострадавших с черепно-мозговыми травмами госпитализированы в Многопрофильную больницу имени Х.Ж. Макажанова. Один из пострадавших госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.