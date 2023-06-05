Подросток погиб на соревнованиях по ММА в России

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Прокуратура города Белогорска организовала проверку по факту смерти 16-летнего подростка во время соревнований в городе. Об этом сообщили в воскресенье в прокуратуре Амурской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Установлено, что 4 июня при проведении соревнований в МАУ «ФОК Белогорска» подросток 2006 года рождения получил удар, от которого потерял сознание. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, но позже он скончался. Прокуратурой Белогорска организовано проведение проверки по факту произошедшего», - говорится в сообщении.

Ведомство даст оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия.

«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», - написал в своем Telegram-канале глава Белогорска Станислав Мелюков.

Он уточнил, что открытый Кубок «Спорт клуба Родина» по смешанному боевому единоборству (ММА) организован и проводился региональным отделением соответствующей федерации.

По словам С. Мелюкова, были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников.

«Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них. С учетом того, что трагедия произошла в Белогорске, уже связался с главой Архаринского округа Татьяной Шутриной и пообещал содействие», - написал глава города.