РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:38, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Подросток обстрелял из пистолета школьников в Санкт-Петербурге

    None
    None
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Подросток принес в школу пневматический пистолет и обстрелял учеников в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, инцидент произошел в субботу. Никто не пострадал. Пистолет у ученика изъяли преподаватели, сам подросток затем сбежал. Позже в отдел полиции его привела мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!