Подросток обстрелял из пистолета школьников в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Подросток принес в школу пневматический пистолет и обстрелял учеников в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу. Никто не пострадал. Пистолет у ученика изъяли преподаватели, сам подросток затем сбежал. Позже в отдел полиции его привела мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.