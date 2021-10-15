ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 17-летний подросток нашел гранату на пустыре в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Необычную находку сделал 17-летний житель одного из сел Кызылжарского района. Он обнаружил на пустыре предмет, похожий на гранату, со следами коррозии. Молодой человек принес его к дому своей тети, которая обратилась в полицию.

Сотрудники Соколовского поселкового отделения полиции оградили место происшествия. Семь человек из трех ближайших домов были эвакуированы до прибытия взрывотехников, которые поместили потенциально опасный предмет в специальный контейнер. Предположительно, он является гранатой «РГД» с запалом «УЗРГМ».

«Предмет направлен на экспертизу, после чего будет уничтожен в специальных условиях. Напоминаем, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, категорически не рекомендуется их перемещать и прикасаться к ним во избежание самопроизвольного срабатывания заряда», — сообщил и.о. начальника районного ОП Нурлыжан Актанов.