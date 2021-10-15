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    10:54, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подросток нашел гранату на пустыре в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 17-летний подросток нашел гранату на пустыре в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Необычную находку сделал 17-летний житель одного из сел Кызылжарского района. Он обнаружил на пустыре предмет, похожий на гранату, со следами коррозии. Молодой человек принес его к дому своей тети, которая обратилась в полицию.

    Сотрудники Соколовского поселкового отделения полиции оградили место происшествия. Семь человек из трех ближайших домов были эвакуированы до прибытия взрывотехников, которые поместили потенциально опасный предмет в специальный контейнер. Предположительно, он является гранатой «РГД» с запалом «УЗРГМ».

    «Предмет направлен на экспертизу, после чего будет уничтожен в специальных условиях. Напоминаем, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, категорически не рекомендуется их перемещать и прикасаться к ним во избежание самопроизвольного срабатывания заряда», — сообщил и.о. начальника районного ОП Нурлыжан Актанов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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