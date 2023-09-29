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    08:23, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подросток напал с ножом на учителей и учащихся школы в Испании

    Испания
    Фото: Еuronews

    Пять человек ранены школьником, который пришёл с парой кухонных ножей в школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    14-летний подросток напал с ножом на учителей и учащихся государственной школы в городе Херес на юге Испании. Пострадали трое преподавателей и двое несовершеннолетних. Как сообщает полиция, преступник пришёл в учебное заведение с двумя ножами и напал на людей вскоре после начала уроков.

    Согласно сообщениям местных изданий, подростка быстро скрутили, впоследствии его взяла под стражу полиция. О мотивах нападавшего не сообщается.

    Четверо раненых госпитализированы. Один из учителей перенёс серьёзную операцию, но угрозы для жизни нет.

    Теги:
    Испания Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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