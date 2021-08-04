Подросток напал с ножом на ровесника в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Подросток напал с ножом на ровесника в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 августа в 01:30 часов в приемный покой больницы города Эмба неизвестными лицами был доставлен 16-летний подросток с ножевым ранением.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятии задержали 16-летнего подростка. Выяснилось, что между двумя несовершеннолетними произошла словесная перепалка, в ходе которой один нанес другому ножевое ранение.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч.2 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда». Полицией и органами образования проводится проверка в целях установления причин и условий, способствовавших произошедшему.

«Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение», – говорит начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.