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Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе

Редактор:  
Зифа Хабирова
31 Мая 2023, 22:29
Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 16-летний подросток погиб в ДТП, управляя скутеромпередает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 мая на пересечении улиц А.Джангильдина и Д.Кунаева произошло ДТП с участием автомашины Toyota и скутера. Скутером управлял 16-летний подросток.

«Несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК», - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что водители скутеров должны двигаться по велосипедной дорожке, при ее отсутствии - по правому краю проезжей части дороги.


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