+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подросток на машине с подложными номерами разъезжал по столице

16 Ноября 2021 21:39
Поделиться:
Подросток на машине с подложными номерами разъезжал по столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подростка за рулем автомобиля с подложными номерами задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы Вооруженная троица грабила жителей Алматинской области Более 300 столичных жителей вакцинировались Pfizer в первый день

Сотрудниками полиции в ходе патрулирования в дневное время на проспекте Республики была замечена автомашина «ВАЗ 2114», водитель которой грубо нарушил ПДД. Машина пересекла двойную сплошную линию с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Автомобиль нарушителя был остановлен.

При проверке документов сотрудники обнаружили, что за рулем находился 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Кроме того, установлено, что автомобиль российской регистрации, передвигался по городу с подложными казахстанскими номерами. Со слов подростка, поддельные номера он нашел. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время несовершеннолетний, учащийся одного из колледжей, помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что его родители проживают в Костанайской области, по приезде которых будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности. Автомашина «ВАЗ 2114» водворена на коммунальную стоянку.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы
Вооруженная троица грабила жителей Алматинской области
Более 300 столичных жителей вакцинировались Pfizer в первый день
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
5 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
6 На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Читайте также
Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев
Вооруженная троица грабила жителей Алматинской области
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив