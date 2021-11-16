Подросток на машине с подложными номерами разъезжал по столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подростка за рулем автомобиля с подложными номерами задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Сотрудниками полиции в ходе патрулирования в дневное время на проспекте Республики была замечена автомашина «ВАЗ 2114», водитель которой грубо нарушил ПДД. Машина пересекла двойную сплошную линию с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Автомобиль нарушителя был остановлен.

При проверке документов сотрудники обнаружили, что за рулем находился 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Кроме того, установлено, что автомобиль российской регистрации, передвигался по городу с подложными казахстанскими номерами. Со слов подростка, поддельные номера он нашел. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время несовершеннолетний, учащийся одного из колледжей, помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что его родители проживают в Костанайской области, по приезде которых будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности. Автомашина «ВАЗ 2114» водворена на коммунальную стоянку.