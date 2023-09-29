Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в СКО

В Петропавловске 112 водителей электросамокатов привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, зарегистрировали и первые дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов. Водитель одного из них попал под колеса автомобиля.

В другом случае 16-летний подросток сбил на тротуаре 70-летнюю женщину. Его отца привлекли к ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Санкция подразумевает штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

- Самые частые нарушения — это проезд по пешеходному переходу и перевозка пассажиров. Обычно по двое любят кататься подростки. Убедительно просим родителей проследить, чтобы их несовершеннолетние дети при управлении любыми средствами передвижения знали и соблюдали ПДД, — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он напомнил, что 30 августа вступили в силу законодательные изменения, регламентирующие эксплуатацию электросамокатов. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по соблюдению их водителями правил дорожного движения.