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    Вчера, 04:22 | GMT +6

    Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в СКО

    самокат
    Фото: МИА "Казинформ"

     В Петропавловске 112 водителей электросамокатов привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    По информации пресс-службы департамента полиции, зарегистрировали и первые дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов. Водитель одного из них попал под колеса автомобиля.

    В другом случае 16-летний подросток сбил на тротуаре 70-летнюю женщину. Его отца привлекли к ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Санкция подразумевает штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

    - Самые частые нарушения — это проезд по пешеходному переходу и перевозка пассажиров. Обычно по двое любят кататься подростки. Убедительно просим родителей проследить, чтобы их несовершеннолетние дети при управлении любыми средствами передвижения знали и соблюдали ПДД, — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Он напомнил, что 30 августа вступили в силу законодательные изменения, регламентирующие эксплуатацию электросамокатов. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по соблюдению их водителями правил дорожного движения.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия
    Автор
    Олеся Жуковень
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