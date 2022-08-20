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Подросток-мотоциклист погиб в аварии в Актюбинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
20 Августа 2022, 17:43
Подросток-мотоциклист погиб в аварии в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области подросток не справился с рулевым управлением и в результате аварии скончался на месте происшествия от полученных травм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портала Мой ГОРОД.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, несовершеннолетний на мотоцикле LT-200 без государственного номера ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района. При этом у него не было прав управления. В какой-то момент подросток не справился с рулевым управлением и мотоцикл опрокинулся на правую сторону.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полицейские обратились к родителям. Разрешая несовершеннолетнему ребенку сесть за руль автомобиля и мотоцикла, они подвергают большой опасности не только самого ребенка, но и окружающих.


Фото: mgorod.kz


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