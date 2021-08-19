+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подросток-мошенник продал несуществующий корм для скота карагандинцу

19 Августа 2021 15:00
Поделиться:
Подросток-мошенник продал несуществующий корм для скота карагандинцу

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Подросток-мошенник обманул на 110 тысяч тенге карагандинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Кредитный консультант банка в Таразе обманул клиентов на 4 млн тенге
Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше разрешена 35 тысяч тонн сена для прохождения зимнего периода подготовили в Мангистауской области Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции

7 августа в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 42-летнего жителя города. Он пояснил, что планировал приобрести сено и на одном из сайтов мужчина нашел выгодное предложение. Заявитель связался с продавцом, которому в качестве предоплаты перечислил 110 тысяч тенге. Но заказанный корм для домашней живности так и не поступил. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

14 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток из Костанайской области. Он дал признательные показания. Ведется расследование.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Кредитный консультант банка в Таразе обманул клиентов на 4 млн тенге
Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше разрешена
35 тысяч тонн сена для прохождения зимнего периода подготовили в Мангистауской области
Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
4 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
5 Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
6 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Читайте также
Где чаще всего заражаются коронавирусом карагандинцы
18 карагандинцев, награждённых медалями Елбасы, получили образовательные гранты
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив