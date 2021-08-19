Подросток-мошенник продал несуществующий корм для скота карагандинцу

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Подросток-мошенник обманул на 110 тысяч тенге карагандинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 августа в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 42-летнего жителя города. Он пояснил, что планировал приобрести сено и на одном из сайтов мужчина нашел выгодное предложение. Заявитель связался с продавцом, которому в качестве предоплаты перечислил 110 тысяч тенге. Но заказанный корм для домашней живности так и не поступил. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

14 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток из Костанайской области. Он дал признательные показания. Ведется расследование.



