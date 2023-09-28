Подросток изнасиловал детей: на 8 лет осудили жителя Экибастуза

27 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Экибастуза по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших с использованием их беспомощного состояния (ст. 120 ч.4, ст.121 ч.4 УК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Молодой человек в суде вину и заявленные иски не признал, утверждая, что вмененные преступления он не совершал.

- Преступление относится к категории особо тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы 20 лет или пожизненное лишение свободы. Но поскольку преступления совершены в несовершеннолетнем возрасте, поэтому в соответствии со ст. 81 УК, наказание может быть назначено на срок не более 10-ти лет лишения свободы. Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств наказание не должно превышать 3/4 от 10 лет лишения свободы, - проинформировали в СМУС Павлодарской области.

Соответственно по ст.120 ч.4 УК – суд назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, также по ст.121 ч.4 УК – 7 лет 6 месяцев лишения свободы и по совокупности преступлений, путем частичного их сложения, окончательно назначил к отбытию 8 лет лишения свободы.

Также подсудимый лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.