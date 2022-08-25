Подросток из ЗКО «заминировал» здания судов и редакции в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В отправке сообщений о заминированных зданиях судов и редакции в Акмолинской области подозревается 15-летний подросток из Западно-Казахстанской области. Обстоятельства по делу выясняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два месяца потребовалось акмолинским полицейским, чтобы установить, кто являлся автором сообщений о заложенных взрывных устройствах в зданиях двух судов и редакции.

«В результате принятых мер сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму департамента полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 15-летний житель одного из сел Западно- Казахстанской области. В ходе первоначальных следственных действий оперативниками изъят компьютер, с которого, предположительно, были отправлены ложные сообщения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Теперь полицейские устанавливают, что подтолкнуло подростка к таким действиям.

Напомним, 28 июня сразу два сообщения о заложенном взрывном устройстве с разницей в 10 минут поступили в судебные органы Акмолинской области.

В результате были оцеплены и проверены два здания - Межрайонного областного суда по уголовным делам и кокшетауского городского суда. Взрывных устройств обнаружено не было.

Аналогичное текстовое сообщение также поступило главному редактору одного из региональных новостных порталов.

Полицейскими было начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



