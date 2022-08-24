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Подросток из Уральска стала чемпионкой мира по муай-тай

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Августа 2022, 01:26
Подросток из Уральска стала чемпионкой мира по муай-тай

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по муай-тай (боевое искусство Таиланда) среди молодежи проходил в столице Малайзии Куала-Лумпуре с девятого по 20 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

От сборной Казахстана приняли участие в турнире 28 человек. В составе сборной были и уральские спортсмены: Аяулым Иманбай, Эрика Ганина, Амир Ислям.

Как сообщил тренер Тимур Ешев, по итогам турнира казахстанцам удалось завоевать пять золотых медалей, восемь серебряных и восемь бронзовых.

Спортсменка Эрика Ганина из Уральска в возрастной категории 12-13 лет и в весе 40 килограммов завоевала золото и стала чемпионкой мира по муай-тай. Такие результаты были достигнуты уральцами впервые в истории в этом виде спорта.

Амир Ислям в возрастной категории 14-15 лет и весе 81 килограмм завоевал серебро и стал двукратным призером чемпионата мира по муай-тай. Стоит отметить, что в прошлом году спортсмен также занял второе место.

Аяулым Иманбай в возрастной категории 10-11 лет и весе 32 килограмма заняла второе место по муай-тай и также заняла второе место по традиционному вайкру. В прошли году Аяулым выиграла серебро по муай-тай и золото по традиционному вайкру в Таиланде. Тем самым Аяулым стала двукратной призеркой чемпионата мира.


Западно-Казахстанская область   Спорт   Боевые искусства  
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