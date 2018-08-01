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Подросток и женщина утонули в Акмолинской области

1 Августа 2018 14:34 271
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Подросток и женщина утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток и женщина утонули в реке Нура в Целиноградском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.

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По информации ведомства, утром 31 июля в 300 м от села Р. Кошкарбаева Целиноградского района на реке Нура спасателями обнаружено и извлечено из воды тело 13-летнего подростка, утонувшего днем ранее во время купания.

В этот же день, тремя часами позже, в 3 км от села Р.Кошкарбаева на реке Нура было обнаружено и извлечено из воды тело 32-летней женщины, которая также утонула днем ранее.

По информации ведомства, утонувшие купались в необорудованном для купания месте.

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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