Подросток и женщина утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток и женщина утонули в реке Нура в Целиноградском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.

По информации ведомства, утром 31 июля в 300 м от села Р. Кошкарбаева Целиноградского района на реке Нура спасателями обнаружено и извлечено из воды тело 13-летнего подростка, утонувшего днем ранее во время купания.

В этот же день, тремя часами позже, в 3 км от села Р.Кошкарбаева на реке Нура было обнаружено и извлечено из воды тело 32-летней женщины, которая также утонула днем ранее.

По информации ведомства, утонувшие купались в необорудованном для купания месте.