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Подростковая преступность снизилась в Жамбылской области

20 Июля 2021 09:30
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Подростковая преступность снизилась в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области усиливается работа органов внутренних дел по наведению общественного порядка и профилактики правонаршений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, за шесть месяцев с начала 2021 года сотрудники полиции провели более 60-ти оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Быт», «Автобус».

«Оперативно-профилактические мероприятия проводятся с целью улучшения оперативной обстановки, пресечения, предупреждения правонарушений», - отметил глава жамбылского гарнизона.

В результате на 12 процентов сократилось число преступлений в общественных местах, на 28,8 процента - на улицах населенных пунктов, на 30,4 процента снизилась подростковая преступность.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий полицейские раскрывают преступления «по горячим следам».

Как сообщили в качестве примера в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» было зарегистрировано 119 преступлений. При этом 90 из этих преступлений раскрыто в течение суток «по горячим следам».

Работа по профилактике правонарушений ведётся на системной основе, заверили в правоохранительном ведомстве.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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