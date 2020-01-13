Подростковая преступность снизилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев встретился с ювенальными полицейскими региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, М. Тулебаев дал ряд конкретных поручений, касающихся профилактики совершения преступлений подростками и в отношении них. Главный полицейский области считает, что работать нужно в тесном сотрудничестве с педагогами.

«Необходимо найти ключик к сердцу каждого проблемного подростка. Чаще практиковать посещение семей школьников, изучать ситуацию в каждой отдельной семье, чтобы на ранних этапах предупреждать жестокость, насилие в семьях», - подчеркнул М.Тулебаев.





По информации заместителя начальника управления местной полицейской службы Александра Розбаха, за 2019 год в области провели около 700 рейдов. В полицию доставили более 3,8 тыс. подростков. За нахождение детей в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях к административной ответственности привлекли 2,3 тыс. законных представителя и 26 владельцев развлекательных заведений. Поставили на учет 237 несовершеннолетних и 249 неблагополучных семей.

По итогам прошлого года в регионе подростковая преступность снизилась более чем на 27%. Почти на 12% меньше совершено было преступлений против несовершеннолетних.

«На каждый факт преступления с участием подростков мы должны реагировать, как на чрезвычайное происшествие. Вы являетесь участковыми инспекторами полиции, которые работают на местах с детьми. На вас ложится огромная ответственность за воспитание подрастающего поколения, от вашей работы зависит благополучие нашего будущего общества», - напомнил ювенальным полицейским М. Тулебаев.





В Северо-Казахстанской области проживают более 142 тыс. подростков. Из них 72 тыс. школьников. В регионе функционируют 513 учебных заведений: 486 школ, 25 колледжей и 2 вуза. За безопасность и правопорядок там отвечают 97 инспекторов по делам несовершеннолетних.